Polizeipräsidium Rheinpfalz / Unfreiwillig verlängerte Arbeitszeit

Unfreiwillig verlängerte Arbeitszeit

Ludwigshafen-Mitte - Am Dienstagabend, gegen 21 Uhr, ereilte die Polizei ein etwas unüblicher Hilferuf. Eine 39-jährige Ludwigshafenerin wurde versehentlich nach Arbeitsende im Gebäude ihrer Arbeitsstelle eingeschlossen und konnte sich aus eigener Kraft nicht aus dem Gebäude befreien. Die erfindungsreichen Polizisten konnten über ein Fenster in das Haus gelangen und der eingesperrten Frau aus ihrer misslichen Lage helfen, so dass diese in ihren etwas verspäteten Feierabend gehen konnte.

