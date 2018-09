Polizeipräsidium Rheinpfalz / Veranstaltungshinweis: ...

Veranstaltungshinweis: Initiative "Wir vom Berliner Platz" Präventionsveranstaltung "Falsche Polizeibeamte"

Ludwigshafen - Eine Präventionsveranstaltung zum Thema "Falsche Polizeibeamte" führen am Donnerstag, den 20.09.2018, in der Zeit vom 14-17 Uhr, die Mitglieder der Initiative "Wir vom Berliner Platz" gemeinsam mit Beamten der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 und der Zentralen Prävention am Berliner Platz durch. Interessierte Bürgerinnen und Bürger erhalten dort Informationen rund um das Kriminalitätsphänomen. Da in den vergangenen Wochen sehr häufig Trickbetrüger unter der Legende "Polizeibeamter zu sein" mit Senioren im Stadtgebiet Kontakt aufgenommen und Geld gefordert haben, wollen wir über die Betrugsmasche informieren und Verhaltenstipps geben.

Kommen Sie zum Berliner Platz und nutzen Sie unser Angebot! Natürlich stehen wir Ihnen auch für Fragen zu anderen polizeilichen Themen mit Rat zur Seite. Wir freuen uns auf Sie!

OTS: Polizeipräsidium Rheinpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117696 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117696.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz Sandra Giertzsch Telefon: 0621-963-1032 E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.