Polizeipräsidium Rheinpfalz / Verkehrsrowdys drängen 18-Jährige ab

Verkehrsrowdys drängen 18-Jährige ab

Ludwigshafen - Zwei unbekannte PKW-Fahrer bedrängten am Sonntag (24.03.2019) eine 18-jährige PKW-Fahrerin, sodass diese eine Leitplanke streifte. Die junge Fahrerin war mit ihrem PKW gegen 23 Uhr auf der Rheinuferstraße in Richtung Ludwigshafen Innenstadt unterwegs, als plötzlich zwei Sportwagen hinter und neben ihr erschienen. Beide Sportwagenfahrer bremsten die 18-Jährige aus und versuchten diese immer wieder abzudrängen. Hierbei streifte die 18-Jährige mit ihrem PKW eine Leitplanke. Die junge Fahrerin erlitt einen Schock und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die beiden Sportwagenfahrer entkamen. Die beiden Fahrer waren männlich und fuhren einen schwarzen Mercedes und einen silber/weißen Sportwagen. Beide Fahrzeuge hatten getönte Heck- und Seitenscheiben. Am schwarzen Mercedes war eine Mannheimer Kennzeichen angebracht. Weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

