Polizeipräsidium Rheinpfalz / Verkehrsunfall ...

(Ludwigshafen) Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigshafen - Bei einem Verkehrsunfall am 01.12.2018 gegen 19:36 Uhr wurden 2 Personen verletzt und mussten zur Versorgung ins Krankenhaus verbracht werden. Ein 25 jähriger Fahrer eines Opel Astra befuhr die L 523 und wollte in Richtung Bad Aussee Straße fahren. In der dortigen langgezogenen Rechtskurve kam er aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte mit der Fahrerseite in einen dortigen Oberleitungsmast. Der Fahrer und die 19 jährige Beifahrerin mussten durch die Feuerwehr Ludwigshafen aus dem Fahrzeug geborgen werden. Im Bereich der Unfallstelle kam es während der Bergung zu kurzfristigen Straßensperrungen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

