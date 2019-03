Polizeipräsidium Rheinpfalz / Verkehrsunfall - ...

(Ludwigshafen) Verkehrsunfall - Zeugenaufruf

Ludwigshafen - Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag, 01.03.2019, um 15.41 Uhr, an der Kreuzung Bruchwiesenstraße / Bayreuther Straße ereignete. An dem besagten Nachmittag befuhr eine 61-jährige Mercedes-Fahrerin die Bayreuther Straße in Richtung Bruchwiesenstraße. An der Kreuzung musste sie wegen Rotlicht der Ampel anhalten. Als die Ampel auf grün schaltete fuhr die Frau los, sie wollte die Kreuzung geradeaus überfahren. Gleichzeitig befuhr aber auch ein 27-Jähriger mit seinem Fiat Panda die Kreuzung. Der Mann kam von rechts aus Richtung Stadtmitte und stieß auf der Kreuzung mit dem Wagen der Frau zusammen. Da der Mann behauptet, er sei bei Gelblicht in die Kreuzung eingefahren, sucht die Polizei Zeugen, die zur Ampelschaltung Angaben machen können.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621/963- 2122 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

OTS: Polizeipräsidium Rheinpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117696 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117696.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz Sandra Giertzsch Telefon: 0621-963-1030 E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.