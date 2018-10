Polizeipräsidium Rheinpfalz / Verkehrsunfall durch Sekundenschlaf

Verkehrsunfall durch Sekundenschlaf

Ludwigshafen - Am Samstag Nachmittag meldeten Verkehrsteilnehmer einen PKW-Fahrer, der die Maudacher Straße aus Richtung Bruchwiesenstraße befuhr, hierbei von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Die Polizeibeamten hatten jedoch einige Mühen, die Unfallstelle zu finden, denn der Unfallverursacher war zwischenzeitlich weiter gefahren und abgesehen von seinem Fahrzeug wurde nichts beschädigt. Aufgrund des durch Zeugen genannten Kennzeichens konnte der Verursacher, ein 66-jähriger Mann aus Ludwigshafen, schnell ermittelt werden. Es ergaben sich Anhaltspunkte, dass er am Steuer eingeschlafen war und deshalb den Unfall verursacht hatte. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 2000 EUR.

