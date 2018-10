Polizeipräsidium Rheinpfalz / Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Ludwigshafen-Mitte - Am Dienstag, den 02.10.18, gegen 15:45 Uhr, kam es in der Bruchwiesenstraße, im Bereich zwischen Ernst-Boehe-Straße und Raschigstraße, zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher wechselte vom linken auf den rechten Fahrstreifen und übersah hierbei den dort fahrenden Verkehrsteilnehmer. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Das flüchtige Fahrzeug wird als hellgrauer LKW oder Pritschenwagen beschrieben. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem gesuchten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel. 0621 / 963-2122, in Verbindung zu setzen.

