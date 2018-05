Polizeipräsidium Rheinpfalz / Verkehrsunfall mit Personenschaden

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigshafen-Gartenstadt - Am Freitag, 25.05.2018, gegen 15.25 Uhr, befuhr eine 50-jährige Frau aus Ludwigshafen die Raschigstraße mit ihrem PKW in Richtung Hochfeldstraße von der Leininger Straße kommend. Die Frau bremste kurzfristig ihren Pkw, um am rechten Fahrbahnrand in Längsaufstellung rückwärts einzuparken. Der 46-jährige Busfahrer des nachfolgenden Linienbusses führte eine starke Bremsung durch, um einen Zusammenstoß mit dem bremsenden Pkw zu verhindern. Hierdurch stürzte ein 81-jähriger Fahrgast im Businnern und fiel auf seinen Kopf. Der 81-jährige Mann, welcher gehbehindert ist, saß zu diesem Zeitpunkt auf seinem Rollator. Durch den Sturz erlitt der 81-jährige Mann leichte Kopfverletzung und einen Schock.

