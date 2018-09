Polizeipräsidium Rheinpfalz / Verkehrsunfall mit Personenschaden

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigshafen - Süd - Am Freitag, 07.09.2018, um 17.45 Uhr, kam es zwischen einem 46-jährigen Pkw-Fahrer aus Ludwigshafen und einer 62-jährigen Fahrradfahrerin aus Mannheim zu einem Verkehrsunfall in der Saarlandstraße. Die Radfahrerin befuhr entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung den dortigen Fahrradweg. Der Pkw-Fahrer wollte aus einer Seitenstraße in die Saarlandstraße einbiegen und übersah hierbei die von rechts kommende Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fahrrad. Hierbei stürzte die Fahrradfahrerin und verletzte sich am Kopf (Platzwunde). Einen Fahrradhelm trug die Radfahrerin nicht. Nach der medizinischen Erstversorgung am Unfallort wurde die Fahrradfahrerin mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

