Polizeipräsidium Rheinpfalz / Verkehrsunfall mit verletztem ...

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Ludwigshafen - Gartenstadt - Am späten Freitagabend kam es im Bereich der Bruchwiesenstraße zu einem schwereren Verkehrsunfall, bei welchem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Dieser wurde durch einen entgegenkommenden PKW, welcher in Richtung Schänzeldamm abbiegen wollte, übersehen, sodass es nahezu zu einem Frontalzusammenstoß kam. Der Motorradfahrer kam ca. 30 Meter nach der Unfallstelle verletzt zum Liegen. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er im Anschluss in ein Krankenhaus verbracht.

