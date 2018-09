Polizeipräsidium Rheinpfalz / Verkehrsunfallflucht auf ...

Verkehrsunfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz

Ludwigshafen - Am Freitagabend, den 28.09.2018 zwischen 19 Uhr und 20 Uhr, war ein dunkler Skoda in der Nähe des Eingangs zu einem Supermarkt in der Von-Kieffer-Straße geparkt. Als der Fahrer nach Erledigung seiner Einkäufe zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, konnte er im Bereich des Frontstoßfängers einen frischen Unfallschaden feststellen. Der Sachschaden wird auf 4.000EUR geschätzt. Da bisher noch nichts zum Unfallverursacher bekannt ist, werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen in Verbindung zu setzen:

Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Beethovenstraße 36 67061 Ludwigshafen am Rhein 0621/963-2122 piludwigshafen1@polizei.rlp.de

OTS: Polizeipräsidium Rheinpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117696 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117696.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Telefon: 0621-963-0 E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.