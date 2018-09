Polizeipräsidium Rheinpfalz / Versammlungen in Kandel

Versammlungen in Kandel

Kandel - An den heutigen Versammlungen in Kandel nahmen rund 350 Personen teil, die friedlich demonstrierten. Die Versammlungen verliefen weitestgehend störungsfrei.

Bislang wurden der Polizei im Zusammenhang mit dem Versammlungsgeschehen folgende Straftaten bekannt: In einem Fall wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung durch überlaute Geräusche aus Vuvuzelas erstattet. Ein 63-jähriger Mann wiederum leistete Widerstand, als Polizeibeamte seine Personalien überprüfen wollten. In zwei Fällen wird wegen Beleidigung ermittelt. Weitere sieben Personen erwartet ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz, da sie sich gemeinschaftlich mit Schals vermummt hatten. Nach Beschädigung der Stromversorgung eines Lautsprecherwagens wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zudem wurde in einem Fall nach unberechtigtem Betreten eines Grundstückes ein Hausfriedensbruch zur Anzeige gebracht.

