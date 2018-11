Polizeipräsidium Rheinpfalz / Versuchter Einbruch in ...

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Otterstadt - Ein bislang Unbekannter hebelte zwischen dem 24.11.2018 (15 Uhr) und dem 25.11.2018 (17:30 Uhr) ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Lindenstraße auf und gelangte so in die Wohnräume. Fast alle Zimmer wurden durch den Täter betreten und durchwühlt. Es entstand ein Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

