Polizeipräsidium Rheinpfalz / Versuchter Geldwechseltrick

Versuchter Geldwechseltrick

Ludwigshafen - Am 19.03.2019 gegen 13:30 Uhr ging ein 74-Jähriger an seinen Briefkasten in der Prager Straße. Plötzlich näherten sich ein unbekannter Mann und eine unbekannte Frau von hinten und wollten von ihm ein zwei Euro Stück gewechselt haben. Als der 74-Jährige seinen Geldbeutel heraus holte und nach kleinen Münzen suchte, griff der unbekannte Mann nach dem Geldbeutel und wollte ihn wegreißen. Der 74-Jährige hielt den Geldbeutel aber so stark fest, dass dem Unbekannten der Diebstahl nicht gelang. Als der 74-Jährige dann auch noch laut um Hilfe rief, rannten der unbekannte Mann und die unbekannte Frau weg, stiegen in ein schwarzes Auto und fuhren davon.

Der unbekannte Mann war zwischen 30 und 40 Jahre und etwa 1,69 m. Er hatte schwarze kurze Haare, eine kräftige Statur, ein dickes rundes Gesicht und einen dünnen Oberlippenbart. Er war dunkel gekleidet und trug eine braune Hose.

Die unbekannte Frau war zwischen 20 und 30 Jahre und etwa 1,55 m. Sie hatte eine schmale Statur, lange schwarze lockige Haare, die zum Zopf gebunden waren und schwarze Augenbrauen. Sie trug eine schwarze Jacke und einen schwarzen Rock.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

