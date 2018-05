Polizeipräsidium Rheinpfalz / Versuchter Taschendiebstahl mit ...

Versuchter Taschendiebstahl mit Täterfestnahme im Rathauscenter

Ludwigshafen-Mitte - Am Freitag, 25.05.2018, gegen 11.00 Uhr, versuchte eine 27-jährige Frau aus Saarbrücken die Geldbörse aus der Handtasche einer 77-jährigen Frau aus Ludwigshafen in einem Geschäft im Rathauscenter zu entwenden. Ein Ladendetektiv eines dortigen Geschäftes beobachtete die Tat und informierte die Polizei. Die 27-jährige Beschuldigte, welche schon wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde im Rathauscenter festgenommen und der Kriminalpolizei überstellt.

