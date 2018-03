Polizeipräsidium Rheinpfalz / Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Ludwigshafen - In der Zeit zwischen 24.03.2018, 17:00 Uhr, und 25.03.2018, 08:50 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter über eine Terrassentür Zutritt in ein Wohnhaus in der Hüttenmüllerstraße. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde aus der Wohnung nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

