Polizeipräsidium Rheinpfalz / Vier Leichtverletzte nach ...

Vier Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Ludwigshafen - An der Kreuzung Wollstraße/Raschigstraße missachtete am 26.08.2018, gegen 09:50 Uhr, eine 26-Jährige die Vorfahrtsregeln und kollidierte mit dem Auto einer 37-Jährigen. Ihr Fahrzeug wurde durch den Aufprall auf die Beifahrerseite gekippt und blieb dort liegen. Die 26-jährige Fahrerin erlitt durch den Unfall Kopfverletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Auch die 55-jährige Fahrerin sowie deren zwei Kinder wurden verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Raschigstraße in Fahrtrichtung Bruchwiesenstraße sowie die Wollstraße in Richtung Raschigstraße voll gesperrt.

