Polizeipräsidium Rheinpfalz / Volltrunken einen Verkehrsunfall ...

Volltrunken einen Verkehrsunfall verursacht

Ludwigshafen - Am 26.01.2018 gegen 22:30 Uhr wurde die Polizei Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall in der Zollhofstraße gerufen. Ein 40-jähriger Pkw-Fahrer war auf ein, an einer roten Ampel wartendes Fahrzeug aufgefahren. Vor Ort offenbarte sich den Beamten schnell die wahrscheinliche Unfallursache: der Fahrer des unfallverursachenden Pkw war offensichtlich stark betrunken. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Weiter wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde vorläufig beschlagnahmt. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

