Polizeipräsidium Rheinpfalz / Wie von Geisterhand - Auto ...

Wie von Geisterhand - Auto bleibt plötzlich stehen

Ludwigshafen - Eine 22-Jährige staunte am Montag (17.04.2018) nicht schlecht, als ihr Honda plötzlich während der Fahrt einfach stehen blieb. Die junge Fahrerin war gegen 15 Uhr mit ihrem PKW in der Wöllnerstraße unterwegs und fuhr in einen Kreisverkehr ein. Just in dieses Moment blieb der PKW stehen. Technisch war alles einwandfrei. Einer Polizeistreife fiel zufällig der liegengebliebene PKW auf. Gemeinsam mit der 22-Jährigen kamen die Polizeibeamten schnell der Sache auf den Grund. Der PKW der 22-Jährigen verfügt über einen Keyless Go System. Es stellte sich heraus, dass die Fahrerin den Keyless Go Schlüssel zuvor auf der Motorhaube hatte liegen lassen und einfach losgefahren ist. Während der Fahrt fiel der Schlüssel herunter und die Diebstahlsperre wurde ausgelöst. Daraufhin blieb der Honda im Kreisel ungewollt stehen. Glücklicherweise besaß die 22-Jährige noch einen Zweitschlüssel und ließ sich diesen vorbeibringen. Überglücklich setzte sie ihre Fahrt fort.

OTS: Polizeipräsidium Rheinpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117696 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117696.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz Jan Liebel Telefon: 0621-963-1033 E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.