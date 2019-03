Polizeipräsidium Rheinpfalz / Wohnungsbrand im Hemshof

Wohnungsbrand im Hemshof

Ludwigshafen - Am Freitag den 15.03.2019 kam es in den frühen Abendstunden im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof zu einem Brand. In einem Mehrfamilienhaus brach in einer Wohnung, dort in der Küche, ein Feuer aus. Das Feuer entstand im Bereich des Herdes. Die Ursache ist noch nicht bekannt. Durch die Aktivierung der Rauchmelder wurde zeitnah die Feuerwehr alarmiert, welche den Brand schnell löschen und eine Ausbreitung des Feuers vorbeugen konnte. Verletzt wurde niemand. Die Wohnung ist weiterhin bewohnbar.

