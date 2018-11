Polizeipräsidium Rheinpfalz / Zahlreiche geparkte Autos beschädigt

Zahlreiche geparkte Autos beschädigt

Ludwigshafen - In den frühen Morgenstunden des 17.11.2018 kam es gegen 01:00 Uhr zu einer Serie von Sachbeschädigungen an diversen Autos in der Mundenheimer Straße in Ludwigshafen. An mindestens sieben geparkten Pkw wurde der rechte bzw. linke Außenspiegel durch einen unbekannten Täter beschädigt. Insgesamt entstand hierbei ein Sachschaden von zirka 1.400EUR.

