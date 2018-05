Polizeipräsidium Rheinpfalz / Zeugen gesucht

Zeugen gesucht

Ludwigshafen - Eine 33-jährige Autofahrerin meldete am Abend des 23.05. einen Verkehrsunfall nach. Sie habe um 18:40 Uhr in der Franz-Zang-Straße rückwärts ausparken wollen und sei dabei an einen Audi gestoßen. Die Fahrerin konnte an den Fahrzeugen keine Schäden feststellen. Nach einer kurzen Wartezeit verließ sie die Unfallörtlichkeit, um sich um ihre Kinder zu kümmern. Ein Kennzeichen habe sie sich nicht gemerkt.

Bei dem Audi handelt es sich um einen dunkelblauen Kombi, eventuell Modell A4, A6 oder auch ein älteres Modell.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

