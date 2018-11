Polizeipräsidium Rheinpfalz / Zeugen gesucht

Zeugen gesucht

Ludwigshafen - Am frühen Morgen des 01.11.2018, gegen 06:20 Uhr, sprach ein 20-Jähriger zwei Beamte in der Wredestraße an und berichtete, dass zwei Unbekannte ihn soeben beraubt hätten.

Die Männer hätten ihn angesprochen und gefragt, ob er ihnen Geld wechseln könne. Als der 20-Jährige ihnen aushelfen wollte, entrissen die Täter ihm das Geld und wollten weggehen. Er habe Beide zur Rede stellen wollen und sie aufgefordert, ihm sein Geld zurückzugeben, als er von den Unbekannten gegen den Hinterkopf getreten und mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Anschließend seien beide Täter mit dem Geld geflüchtet.

Der 20-Jährige wurde zum Glück nicht verletzt und eine medizinische Versorgung war nicht nötig.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

OTS: Polizeipräsidium Rheinpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117696 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117696.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz Hannah Michel Telefon: 0621-963-1034 E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.