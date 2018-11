Polizeipräsidium Rheinpfalz / Zeugen von Einbruch gesucht

Zeugen von Einbruch gesucht

Maxdorf - Zwischen Mittwoch (31.10.2018, 18 Uhr) und Donnerstag (01.11.2018, 15 Uhr) schlugen Unbekannte die Fenster eines Einfamilienhauses in der Mittelstraße ein und drangen in die Wohnräume ein. Im Innern durchwühlten sie die Räume und konnten Bargeld in Höhe eines mittleren vierstelligen Bereichs erbeuten.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Kriminalpolizei Ludwigshafen, Telefonnummer 0621 963-2773 oder E-Mail kiludwigshafen@polizei.rlp.de.

