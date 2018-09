Polizeipräsidium Rheinpfalz / zu spät gebremst

zu spät gebremst

Ludwigshafen - Mitte - Ein zu spät eingeleiteter Bremsvorgang wurde am Freitagnachmittag einem 17 jährigen Motorradfahrer zum Verhängnis. Den aufgrund einer roten Lichtzeichenanlage bremsenden vorausfahrenden PKW nahm der 17 Jährige zu spät wahr. Die sofortige Bremsung konnte das Auffahren dennoch nicht mehr verhindern. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 17 Jährige am Knie und wurde zur Versorgung in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von insgesamt 1500 EUR.

