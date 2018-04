Polizeipräsidium Rheinpfalz / Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser

Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser

Ludwigshafen - Während die Hauseigentümer im Urlaub waren, gelangten unbekannte Täter durch eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Frankenthaler Straße. Der Tatzeitpunkt liegt zwischen dem 03.03.2018, 00:00 Uhr, und dem 03.04.2018, 13:00 Uhr. Die Täter entwendeten Bankunterlagen sowie eine EC-Karte.

Auch in der Karl-Reiß-Straße kam es zu einem versuchten Einbruch. Zwischen dem 02.04.2018 und dem 03.04.2018 versuchten Unbekannte die Haustür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln - scheiterten jedoch. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

