Polizeipräsidium Rheinpfalz / Zwei Leichtverletzte bei ...

Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Ludwigshafen - Am Freitagmorgen, den 24.08.2018 gegen 07:00 Uhr, befuhr ein 57-Jähriger Fahrradfahrer den Fahrradweg der Bruchwiesenstraße. Im Kreuzungsbereich an der Christian-Weiß-Straße wollte ein 16-jähriger Mopedfahrer nach rechts in diese Straße einbiegen, übersah hierbei den bevorrechtigten Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei stürzten beide Unfallbeteiligten zu Boden und zogen sich leichte Verletzungen an Armen und Beinen zu. Die Verständigung des Rettungsdienstes wurde jedoch durch beide Parteien abgelehnt.

