Polizeipräsidium Rheinpfalz / Zwei Taschendiebinnen gestellt

Zwei Taschendiebinnen gestellt

Ludwigshafen - Am 21.08.2018 sorgten die schnellen Reaktionen einer Verkäuferin und eines Security-Mitarbeiters dafür, zwei Taschendiebinnen zu stellen.

Eine 86-Jährige hatte sich in einem Geschäft am Rathausplatz aufgehalten, als sie den Diebstahl ihres Geldbeutels aus ihrer am Rollator hängenden Handtasche bemerkte. Verzweifelt machte sie durch lautes Rufen auf sich aufmerksam.

Eine aufmerksame 25-jährige Verkäuferin konnte eine der beiden Täterinnen festhalten. Auch deren Mittäterin blieb nicht unbemerkt. Ein zufällig anwesender 36-jähriger Security-Mitarbeiter hatte die Übergabe der entwendeten Geldbörse zwischen den beiden Frauen beobachtete. Durch das schnelle Eingreifen des 36-Jährigen konnte auch die zweite Täterin gestellt werden.

Beide Frauen wurden den hinzugerufenen Polizeibeamten zur Identitätsfeststellung übergeben.

