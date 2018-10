Polizeipräsidium Rostock / 26-jähriger Renault-Fahrer entzieht ...

26-jähriger Renault-Fahrer entzieht sich Verkehrskontrolle

Sanitz - Am Sonntag, den 21.10.2018 gegen 19:00 Uhr fiel den Beamten des Polizeirevier Sanitz während der Streifenfahrt einen auf der B 110, Höhe der Ortschaft Broderstorf (LK Rostock), vor ihnen fahrenden Pkw Renault auf. Eine Überprüfung der Kennzeichen ergab, dass diese nicht zu einem Pkw der Marke Renault gehörten. Als die Beamten den Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterziehen wollten und dazu Blaulicht setzten, trat dieser aufs Gaspedal und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Nachdem der 26-jährige Renault-Fahrer die B 110 verlassen hatte, kam er aufgrund zu hoher Geschwindigkeit in einer Kurve von der Straße ab und auf dem dortigen Acker zum Stehen. Die eingesetzten Beamten waren sofort zur Stelle. Wie sich vor Ort herausstellte, war der bereits mehrfach polizeibekannte Fahrzeugführer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Am Renault Laguna entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und die Abgabenordnung eingeleitet.

Im Auftrag

Maik Hensel Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock

