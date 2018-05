Polizeipräsidium Rostock / 35. Deutsche Polizeimeisterschaften ...

35. Deutsche Polizeimeisterschaften im Schwimmen & Retten in der Rostocker Neptunschwimmhalle - Eintritt frei

Rostock - Nach 22 Jahren finden vom 29. bis zum 31. Mai 2018 die 35. Deutschen Polizeimeisterschaften im Schwimmen & Retten abermals in Rostock statt. Sportler aus allen Bundesländern sowie des Bundes sind bei den Wettkämpfen vertreten.

Die Meisterschaften werden alle zwei Jahre in einem anderen Bundesland durchgeführt und locken dieses Jahr über 200 Schwimmer an den Startblock nach Rostock. Unter ihnen sind auch die Weltmeisterin Isabell Härle aus Nordrhein-Westfalen und die Europameisterinnen Jenny Mensing und Fenja Enders aus Hessen.

Bei den Männern wird Marco die Carli, Finalteilnehmer bei Olympischen Spielen sowie mehrfacher Medaillengewinner bei Welt- und Europameisterschaften, für den Bund ins Wasser steigen.

Somit werden qualitativ hohe und anspruchsvolle Wettkampftage erwartet. Diese sind auf die Sportförderung in den einzelnen Ländern und des Bundes zurückzuführen. Neben den genannten Schwimmern sind weitere herausragende Sportler vertreten, die bereits national wie international Titel und Medaillen erringen konnten.

Am 29. Mai werden alle Schwimmer die Möglichkeit eines Trainings in der Neptunhalle erhalten, bevor sie am 30. Mai in den ersten Wettkampftag gehen. Im ersten Tagesabschnitt wird neben den Vorläufen einiger Einzeldisziplinen, der Rettungsmehrkampf ausgetragen. Dazu gehören das Kleiderschwimmen, das Retten mit Rettungspuppe sowie kombinierte Übungen aus Schwimmen und Tauchen. Am Nachmittag werden bereits Entscheidungen und Finalläufe stattfinden.

Am 31. Mai setzen sich die Wettkämpfe fort. Alle Gäste und Besucher werden die klassischen Schwimmstile auf verschiedenen Distanzen miterleben und bestaunen können. Ähnlich des Vortages, finden am Vormittag die Vorläufe und am Nachmittag die Finals statt.

Interessierte Schwimm- und Sportbegeisterte aber auch alle anderen Neugierigen sind herzlich eingeladen, sich das sportliche Spektakel anzuschauen und die Schwimmer anzufeuern.

Wettkampfstätte ist die

Neptunschwimmhalle (25m Becken) Kopernikusstraße 18 18057 Rostock

Für alle Gäste und Besucher ist der Eintritt frei.

Der Polizeisportbeauftragte der Landespolizei M-V, Leitender Polizeidirektor Thomas Dabel, wünscht allen Teilnehmern zwei verletzungsfreie Wettkampftage und gute Leistungen in den einzelnen Disziplinen.

Ablaufplan:

Mittwoch, 30. Mai 2018 07:30 - 08:30 Uhr Einschwimmen 08:35 Uhr Begrüßung und Eröffnung 09:00 Uhr 1. Wettkampfabschnitt 12:00 - 13:30 Uhr Mittagessen 14:30 - 17:00 Uhr 2. Wettkampfabschnitt

Donnerstag, 31. Mai 2018

08:00 - 09:00 Uhr Einschwimmen 09:15 Uhr 3. Wettkampfabschnitt 11:30 - 13:30 Uhr Mittagessen 14:30 - 18:00 Uhr 4. Wettkampfabschnitt

Das Polizeipräsidium Rostock wird zudem über seinen Twitterkanal (@Polizei_PP_ROS) über die Veranstaltung berichten.

