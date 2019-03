Polizeipräsidium Rostock / 49-jährige Frau in Rostock vermisst

49-jährige Frau in Rostock vermisst

Rostock - Seit Freitag, den 22.03.2019, 18:30 Uhr, wird die 49-Jährige Ines Schulz aus Rostock vermisst. Frau Schulz wurde zuletzt gegen 16 Uhr in der Uniklinik Rostock, Gehlsheimer Straße 20 in 18147 Rostock gesehen, in der sie seit längerem stationär behandelt wird. Am 22.03.2019 hatte sie von dort Ausgang, kehrte jedoch nicht zurück. Frau Schulz bedarf dringend ärztlicher Hilfe, daher bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe:

Frau Schulz wird wie folgt beschrieben: - kurze schwarz-graumelierte Haare - ca. 1,60 Meter groß, - dünn, - sichtbare Brandnarben an den Händen, - vermutlich bekleidet mit einer lila-farbenen Jacke, - dunkle Jogginghose, - dunkle Schuhe

Wer Hinweise zum Aufenthalt von Ines Schulz geben kann, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Lichtenhagen unter der Telefonnummer 0381 77070 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Isabel Wenzel, PHKin Dienstgruppenleiterin PR Rostock-Lichtenhagen

