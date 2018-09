Polizeipräsidium Rostock / 5-Jähriger Junge in Schwerin ...

5-Jähriger Junge in Schwerin "ausgebüchst"

Schwerin - Am 11.09.2018 wurde die Polizei Schwerin gegen 13:00 Uhr zur Straßenbahnhaltestelle Stauffenbergstraße gerufen. Der Nahverkehr meldete einen 5-jährigen Jungen, welcher seine Mutter suchte.

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten durch kindgerechtes Befragen einige Daten des Kleinen in Erfahrung bringen, mit denen es schließlich gelang, dessen Wohnort ausfindig zu machen. Schlussendlich konnte der ausgebüchste Junge an seiner Wohnanschrift der Mutter übergeben werden. Es stellte sich heraus, dass er sich an einer Supermarktkasse von der Mutter davon schlich und dann auf eigene Faust die Gegend erkundete. Als er schließlich seine Mutter nicht mehr finden konnte, stieg er in eine Bahn und wandte sich an einen Straßenbahnfahrer.

im Auftrag

Mathias Reimuck Polizeioberkommissar Polizeihauptrevier Schwerin

OTS: Polizeipräsidium Rostock newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108746 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108746.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten: Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Sophie Pawelke, Stefan Baudler Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 Fax: 038208 888 2006 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de https://twitter.com/polizei_pp_ros

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de