Polizeipräsidium Rostock / Aktueller Warnhinweis vor ...

Aktueller Warnhinweis vor Telefonbetrügern im Bereich Rostock - Bankmitarbeiterin verhindert den Taterfolg

Rostock - Am heutigen Tage versuchten erneut unbekannte Täter ältere Menschen zu betrügen. Dank einer aufmerksamen Mitarbeiterin einer Rostocker Sparkasse kam es nicht zu einer Geldübergabe. Als die 80-jährige Rostockerin mehrere zehntausend Euro für einen angeblichen Neffen abholen wollte, wurde die Sparkassenmitarbeiterin stutzig und informierte ihren Vorgesetzten, welcher dann umgehend die Polizei informierte. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die ältere Dame von einem falschen Polizeibeamten angerufen wurde. Dieser wies sie an, die Geschichte mit dem Neffen zu erzählen, falls sie von jemandem gefragt werden sollte. Dank des Einschreitens der Sparkassenmitarbeiterin konnte der Betrug verhindert werden.

Die Polizei rät, dubiose Telefonate mit zweifelhaftem Inhalt schnellstmöglich zu beenden und den Polizeinotruf 110 zu informieren. Die Polizei fordert niemanden am Telefon zur Geldabholung auf. Echte Polizeibeamte vor Ort können sich immer mit dem Dienstausweis und Kriminalbeamte zudem mit einer Kriminalmarke ordnungsgemäß legitimieren. Grundsätzlich gilt bei verdächtigen Anrufen: Seien Sie misstrauisch. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige. Mehr zum Thema Enkeltrick auch unter http://www.polizei-bera tung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick.html

Nico Findeklee Polizeiführer vom Dienst

