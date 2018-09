Polizeipräsidium Rostock / Alkoholisierter und berauschter ...

Alkoholisierter und berauschter 21-Jähriger verursacht Verkehrsunfall

Meierstorf (LK NWM) - Der 21-jährige Fahrer des PKW VW Golf befuhr am 1. September 2018 gegen 8:00 Uhr die Dorfstraße von Tressow kommend in Richtung Naschendorf. Im Bereich der Straßenbaustelle in Meierstorf kam der PKW auf Grund zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und stieß dann mit einem Kieshaufen zusammen. Der 21-jährige Fahrer aus dem Landkreis NWM wurde schwer verletzt und zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Darüberhinaus liegen Anhaltspunkte für den Konsum von illegalen Betäubungsmitteln vor. Die Polizei ordnete eine Blutprobenentnahme an und stellte den Führerschein sicher. Eine Strafanzeige wurde erstattet.

Im Auftrag

Bernd Husen Polizeipräsidium Rostock Polizeirevier Grevesmühlen

