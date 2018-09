Polizeipräsidium Rostock / Aufgesprengter Zigarettenautomat

Aufgesprengter Zigarettenautomat

Grevesmühlen -

Unbekannte Täter sprengten auf noch nicht bekanntem Wege einen Zigarettenautomaten in der Ortschaft Großenhof, nördlich von Grevesmühlen, auf. Eine Anwohnerin informierte den Polizeinotruf in den frühen Nachtstunden des 21.09.2018, gegen 00:15 Uhr. Sie teilte weiterhin mit, dass sie einen lauten Knall hörte und danach einen dunklen Pkw mit hoher Geschwindigkeit davonfahren sah. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber, die im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, diese dem Polizeirevier in Grevesmühlen unter 03881 7200 oder der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de mitzuteilen.

A. Ott-Ebert Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock

