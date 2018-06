Polizeipräsidium Rostock / Auftaktveranstaltung im ...

Auftaktveranstaltung im Polizeipräsidium Rostock zur Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" im Juni 2018 - "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr"

Rostock - Heute führt die Polizeiinspektion Rostock in der Hansestadt die Auftaktveranstaltung zum Thema "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr" im Rahmen der Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" durch. Siehe hierzu die Pressemitteilung vom 29.05.2018 - https://www.presseportal.de/pm/108746/3956522.

2017 ereigneten sich in unserem Bundesland 808 Verkehrsunfälle aufgrund von Alkoholkonsum. Dabei wurden 333 Menschen verletzt und vier getötet. Unter dem Motto "SICHER ZUR AUSBILDUNG" absolvieren heute 40 jungen Erwachsenen einen Parcours zum Thema Verkehrssicherheit im Allgemeinen sowie zum Thema "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr" im Speziellen. Die Stationen werden in verschiedenen geschützten Bereichen in der Hansestadt Rostock im Übungsmodus absolviert und gemeinsam von Polizeibeamten und Lehrausbildern betreut.

Die Stationen: - simulierter Verkehrsunfall unter Beteiligung von Drogen - Sicherheitsparcours im Zusammenhang mit Bewusstseinseinschränkungen - Berufsgenossenschaft zu Folgen von Drogenkonsum - Vortrag für Jugendliche zur Problematik Drogen

Ziele der Auftaktveranstaltung: - handlungssicheres Verhalten als Zeuge eines Verkehrsunfalls - Maßnahmen als Beteiligter eines Verkehrsunfalls kennen - Grenzen der Zivilcourage kennen - in simulierten Wahrnehmungsstörungen eigene Grenzen erleben - Geschwindigkeitsmessgeräte der Polizei kennenlernen - Alkotester der Polizei durch persönliches Anwenden kennenlernen - Arten/Wirkungsweisen von verschiedenen Drogen wie Alkohol, Medikamente und andere chemische Substanzen im Vortrag erfahren - Wissenstest aus aktuellen Fragen in der theoretischen Führerscheinprüfung in Bezug auf Drogen im Straßenverkehr bestehen

Medienvertreter sind eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen.

