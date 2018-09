Polizeipräsidium Rostock / Autofahrer bei Verkehrsunfall in der ...

Autofahrer bei Verkehrsunfall in der Nähe von Lübesse verstorben

Ludwigslust -

Am Freitagnachmittag gegen 14:30 Uhr ereignete sich auf dem Mirower Weg (Verbindungsstraße zwischen Lübesse und Mirow) ein schwerer Verkehrsunfall. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der PKW OPEL Corsa, welcher aus Richtung Lübesse in Richtung Mirow fuhr und mit einer Person besetzt war, nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Anschließend ging der verunfallte PKW in Flammen auf, wodurch auch der Baum und ein Teil des anliegenden Feldes Feuer fingen. Ersthelfer konnten den verunfallten Fahrer noch aus dem brennenden PKW bergen. Der 67-jährige Fahrer erlag jedoch noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Am Auto entstand Totalschaden. Der Baum wurde durch den Brand ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen und durch Kräfte der freiwilligen Feuerwehren Lübesse und Rastow gelöscht.

