Polizeipräsidium Rostock / Belästigung zweier Kinder in ...

Belästigung zweier Kinder in Schwerin - Zeugenaufruf

Schwerin - Die Polizei der Landeshauptstadt ermittelt gegen einen noch unbekannten Mann. Dieser sprach am Dienstagabend gegen 18:15 Uhr zwei Mädchen im Bereich der August-Bebel-Straße in Schwerin an.

Als die beiden Mädchen im Alter von elf und zwölf Jahren den Mann ignorierten, verfolgte er diese bis zur Bushaltestelle "Friedrichstraße". Sein Fahrrad schiebend versuchte er mehrfach die beiden Mädchen am Oberkörper und im Bereich der Oberschenkel zu berühren. Erst als ein an der Bushaltestelle wartender Fahrgast der Buslinie 11 scheinbar auf den Sachverhalt aufmerksam wurde, ließ der Mann von den Kindern ab und fuhr auf seinem Fahrrad davon.

Zum Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: - ca. 180 cm groß und schlank - sprach ohne Akzent - dunkelblondes kurzes Haar - dunkle Brille mit viereckigen Gläsern - ärmelloses Top mit Bildaufdruck - kurze dunkle Hose - Turnschuhe

Das Fahrrad kann nicht näher beschrieben werden. Besondere Hinweise zum Tathergang und zum Tatverdächtigen erwartet die Polizei von dem an der Haltestelle wartenden Fahrgast. Er soll im Anschluss die Linie 11 genutzt haben. Er trug ein rotes Shirt und schwarze Kopfhörer.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeihauptrevier Schwerin unter der Telefonnummer 0385 51800, bei der Internetwache www.polizei.mvnet.de oder jeder weiteren Polizeidienststelle zu melden.

Im Auftrag M. Funk Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock, Einsatzleitstelle

OTS: Polizeipräsidium Rostock newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108746 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108746.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten: Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Sophie Pawelke, Stefan Baudler Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 Fax: 038208 888 2006 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de