Polizeipräsidium Rostock / Betrugsversuche zum Nachteil älterer ...

Betrugsversuche zum Nachteil älterer Bürger im Bereich Rostock

Rostock - Über den Notruf der Polizei wurde am heutigen Tage erneut eine Häufung von Betrugsversuchen zum Nachteil älterer Mitmenschen bekannt. Betroffen war diesmal der Großraum Rostock.

Die männlichen und weiblichen Anrufer suggerierten den potentiellen Geschädigten dabei, dass sie Verwandte seien und aufgrund einer Notsituation oder einer günstigen Kaufgelegenheit dringend einen größeren Bargeldbetrag benötigen würden. In den bekannt gewordenen Fällen durchschauten die Opfer den Betrug und blieben so vor Schaden bewahrt. Die Ermittlungen zu diesen Sachverhalten dauern an.

Vor allem ältere Menschen werden immer wieder gezielt von Betrügern ausgesucht und mit den unterschiedlichsten Maschen - vom klassischen Enkeltrick bis zum falschen Polizisten - unter Druck gesetzt. Immer mit dem Ziel an ihr Geld zu kommen. Vielen haben so schon ihre gesamten Ersparnisse verloren. Helfen Sie der Polizei und reden Sie mit Ihren Angehörigen und Verwandten über diese Maschen. Sensibilisieren Sie Ihre Eltern oder Großeltern.

Im Auftrag M. Funk Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock, Einsatzleitstelle

