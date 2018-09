Polizeipräsidium Rostock / Brand auf dem Gelände einer ...

Brand auf dem Gelände einer Milchviehanlage im Bereich Greven

Plau am See -

In den späten Abendstunden des 20.09.2018, gegen 23:00 Uhr brach aus bislang noch ungeklärter Ursache ein Brand auf dem Gelände der Landwirtschaftlichen Milcherzeugergenossenschaft in Greven aus. Dem Feuer fielen insgesamt 700 - 800 Strohballen, eine gefüllte Lagerhalle für Getreide sowie die auf dem Dach befindliche Photovoltaikanlage zum Opfer. Die Feuerwehr konnte angrenzend untergebrachte Rinder in Sicherheit bringen. Ein Kalb, welches lange Zeit dem Rauch ausgesetzt war, verendete noch am Brandort. Bislang kann der Sachschaden nur geschätzt werden und könnte sich auf mehrere Hunderttausend Euro belaufen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Zeugen werden gebeten, ihre Hinweise unter 038735 837 0 an das Polizeirevier in Plau am See oder über die Internetwache www.polizei.mvnet.de zu richten.

A. Ott-Ebert Polizeiführer vom Dienstag Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

