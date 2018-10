Polizeipräsidium Rostock / Brand einer privaten Werkstatt durch ...

Brand einer privaten Werkstatt durch einen undichten Gasflaschenanschlussschlauch in 19067 Leezen

Sternberg - Am 07.10.2018 gegen 14.00 Uhr verrichtete ein 76-Jähriger in der Ortslage Leezen Lötarbeiten in seiner Privatwerksatt. Diese Werkstatt befindet sich in einem fest ausgebauten Anbau eines Einfamilienhauses. Zur Verrichtung der Lötarbeiten nutzte der Mann Gas aus einer Gasflasche. Beim Löten stellte der Mann dann fest, dass es zu einer offenen Flamme am Anschlussschlauch der Gasflasche durch ausströmendes Gas gekommen ist. In diesem Bereich war der Schlauch undicht. Das Feuer verbreitete sich dann in der Werkstatt, welche in der weiteren Folge ausbrannte. Der 76-Jährige war nicht in der Lage das Feuer zu löschen und verließ die Werkstatt. Durch lautes Rufen alarmierte er seine Familienangehörigen, welche sich im Wohnhaus befanden. Diese verließen daraufhin das Haus und brachten sich in Sicherheit.

Sieben Feuerwehren des Amtsbereiches Crivitz unter der Führung des zuständigen Amtswehrführers kamen mit 45 Kameraden zum Einsatz. Sie konnten das Feuer unter Kontrolle bringen und löschen. Durch den Brand wurden die Innenwände der Werkstatt verrußt. Qualm, welcher durch das Feuer entstand, drang in das bereits von der Familie verlassene Wohnhaus ein, sodass es dieser nicht möglich ist, die kommende Nacht dort zu verbringen. Sie kamen bei Freunden und Bekannten unter.

Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird auf ca. 15.000 EUR geschätzt.

A. Ehrke Polizeirevier Sternberg

OTS: Polizeipräsidium Rostock newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108746 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108746.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten: Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Sophie Pawelke, Stefan Baudler Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 Fax: 038208 888 2006 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de https://twitter.com/polizei_pp_ros

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de