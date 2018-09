Polizeipräsidium Rostock / Brand eines Bootshauses in Teterow

Brand eines Bootshauses in Teterow

Teterow - Am 19.09.2018 gegen 23:30 Uhr geriet in Teterow ein reetgedecktes Dach eines Bootshauses in Brand. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches schliefen die 77-jährigen Eheleute in dem Haus, die glücklicherweise durch Auslösen des Rauchmelders geweckt wurden und unverletzt das Haus verlassen konnten. Die Löscharbeiten der Feuerwehren mit 66 Kameraden aus Teterow, Groß Wokern, Groß Roge, Groß Wüstenfelde, Schwetzin und Hohen Demzin dauerten über mehrere Stunden an. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 70.000 Euro geschätzt. Die genaue Brandursache ist noch unklar. Zur Aufklärung wird ein Brandursachenermittler hinzugezogen.

Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, sucht die Polizei nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese nimmt das Polizeirevier Teterow unter der Telefonnummer 03996 1560 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Dörte Andersson Polizeiführerin vom Dienst

OTS: Polizeipräsidium Rostock newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108746 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108746.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten: Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Sophie Pawelke, Stefan Baudler Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 Fax: 038208 888 2006 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de https://twitter.com/polizei_pp_ros

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de