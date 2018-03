Polizeipräsidium Rostock / Brand eines Gartenhauses in Wismar

Brand eines Gartenhauses in Wismar

Wismar - Am 23.03.2018 kam es gegen 15:00 Uhr zum Brand einer Gartenlaube in der KGA Redentin e. V. in Wismar. Personen wurden nicht verletzt und waren auch nicht in Gefahr. Die freiwillige sowie die Berufsfeuerwehr Wismar waren im Einsatz und konnten den Brand löschen. Das Gebäude brannte komplett nieder. Ein angrenzendes Gartenhaus wurde durch die Hitze in Mitleidenschaft gezogen, indem die Dachpappe anschmolz. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Sachschaden beträgt ca. 10.000 Euro.

Janin Rost Polizeihauptrevier Wismar

