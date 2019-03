Polizeipräsidium Rostock / Brand eines Pkw auf der BAB 20 Höhe ...

Brand eines Pkw auf der BAB 20 Höhe Jürgenshagen

Rostock - Am 28.03.2019 gegen 18:45 Uhr geriet ein Pkw auf der BAB 20, Höhe Jürgenshagen in Fahrtrichtung Stettin während der Fahrt in Brand. Noch bevor das Feuer den Innenraum des Fahrzeugs erreichte, konnte der 30-jährige Fahrzeugführer seinen Pkw stoppen und diesen unverletzt verlassen. In der Folge brannte das Fahrzeug vollständig aus. Die Fahrbahn war aufgrund der Löscharbeiten zunächst für eine Stunde voll gesperrt und im Anschluss bis zur vollständigen Freigabe um 21:00 Uhr einspurig befahrbar. Auslöser des Brandes war vermutlich ein technischer Defekt.

Im Auftrag

Maik Hensel Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

