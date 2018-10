Polizeipräsidium Rostock / Brand eines Wohnhauses in Neu Strenz

Brand eines Wohnhauses in Neu Strenz

Neu Strenz -

Nach bisherigem Ermittlungsstand geriet in Neu Strenz ein bewohnter Anbau eines Wohngebäudes am Mittwochabend gegen 23:00 Uhr in Brand.

Die Bewohner, eine Frau (87) und ein Mann (74) konnten unverletzt das Gebäude verlassen. Die Feuerwehr Güstrow gelang es nach ca. zwei Stunden das Feuer unter Kontrolle zu bringen und verhindert das Übergreifen der Flammen auf das Hauptgebäude.

Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Der Anbau ist zurzeit nicht bewohnbar. Der Gesamtschaden wird aktuell auf 20.000,00 Euro geschätzt.

Die ersten Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei übernommen und dauern an.

Thomas Schmidt Polizeipräsidium Rostock

OTS: Polizeipräsidium Rostock newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108746 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108746.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten: Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Sophie Pawelke, Stefan Baudler Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 Fax: 038208 888 2006 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de https://twitter.com/polizei_pp_ros

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de