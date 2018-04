Polizeipräsidium Rostock / Brand in einem Gebäude auf dem ...

Brand in einem Gebäude auf dem Marktplatz von Wismar

Wismar (LK NWM) - Am 27.4.2018 gegen 18:00 Uhr wurde der Polizei über Notruf ein Brand in einem Gebäude auf dem Marktplatz von Wismar gemeldet. Trotz des sofortigen Einsatzes der Feuerwehr breitete sich der Brand im Gebäude auf den Dachstuhl aus. Der Löscheinsatz gestaltete sich schwierig und dauerte bis in die Morgenstunden des Folgetages. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein sehr hoher Sachschaden von mehr als 500.000 Euro. Das Gebäude ist nicht bewohnbar und aufgrund der Einsturzgefahr baupolizeilich gesperrt.

Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Personen, die Hinweise zur Brandentstehung oder sonstige Hinweise zur weiteren Aufklärung geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 03841-203-0, der Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Im Auftrag

Stefan Hentschke Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle

