Polizeipräsidium Rostock / Brand in einem Gewerbebetrieb in ...

Brand in einem Gewerbebetrieb in Wittenburg - Erstmeldung

Wittenburg (LK LUP) - Am 29.4.2018 gegen 18 Uhr wurde die Polizei über einen Brandalarm in einem Gewerbebetrieb in dem Wittenburger Südring informiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei bestätigte sich der Brand. Die Einsatzstelle ist derzeit abgesperrt. Die Feuerwehr ist mit Spezialkräften vor Ort, um Gefahren aufzuklären. Nach erster Einschätzung bestand Explosionsgefahr. Die angrenzenden Gewerbebetriebe wurden evakuiert. Personen sind nicht zu Schaden gekommen. Gefahren für die Wohnbevölkerung bestehen derzeit nicht. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht abgeschätzt werden. Aufgrund der Nähe zur Autobahn A 24 musste diese in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Im Auftrag

Stefan Hentschke Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle

