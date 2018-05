Polizeipräsidium Rostock / Brand in Parchim

Brand in Parchim

Parchim - Die Polizei ermittelt wegen des Verdachtes der Brandstiftung in Parchim.

Am Sonntag kam es in den frühen Nachmittagsstunden zu einem Brand in Parchim. Auf dem Gelände einer stillgelegten Chemiefabrik in der Straße "Am Sportplatz" wurde durch Zeugen eine starke Rauchentwicklung festgestellt. Eine Lagerhalle des Unternehmens stand in Flammen. Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr und der Polizei konnten schnell eine mögliche Gefahr aufgrund dort lagernder Chemieprodukte ausschließen. Während der Löscharbeiten wurde ein weiteres Feuer in einem Nachbargebäude festgestellt. Dieses konnte gelöscht werden, bevor eine Ausbreitung möglich war. Dennoch dauerten die Löscharbeiten an der Lagerhalle bis in den frühen Montagmorgen an.

Der Gesamtschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden, wird jedoch bereits jetzt auf über 50.000 EUR geschätzt. Personen wurden nicht verletzt.

Die Ermittlungen dauern an. Mögliche Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeihauptrevier in Parchim unter 03871 6000 oder jede andere Polizeidienststelle.

Im Auftrag M. Funk Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock, Einsatzleitstelle

