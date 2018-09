Polizeipräsidium Rostock / Brand mehrerer Garagen und ...

Brand mehrerer Garagen und Kleintierställen in 19077 Rastow - Erstmeldung

Rastow -

Gegen 02:00 Uhr wurde die Polizei über einen Brand in der Fahrbinder Straße in 19077 Rastow informiert. Aus unbekannter Ursache brennen dort mehrere Schuppen mit Kleintierställen sowie mehrere Garagen. In unmittelbarer Nähe zum Brandort befindet sich ein Mehrfamilienhaus. Da ein Übergreifen der Flammen nicht ausgeschlossen werden kann, werden die Bewohner vorsorglich evakuiert. Bislang liegen keine Informationen über verletzte Personen vor. Die freiwillige Feuerwehr Rastow sowie weiteren Wehren sind zur Brandbekämpfung vor Ort.

Es wird nachberichtet.

