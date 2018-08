Polizeipräsidium Rostock / Brand von Abfallbehältern und ...

Brand von Abfallbehältern und Strohballen

Rampe (LK LUP) - Am 27.08.2018 gegen 23 Uhr wird die Polizei über brennende Container in der Retgendorfer Straße, auf dem Diakoniegelände, in Rampe informiert. Auf der Anfahrt zum Einsatzort wird durch die Feuerwehr ein weiterer brennender Strohballen auf einem Feld festgestellt. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte an beiden Brandorten ein Ausbreiten der Flammen verhindert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Der Sachschaden wird auf über 2.000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zur Tat oder Tätern geben kann, wendet sich bitte an das Polizeirevier Sternberg unter der Telefonnummer 03847-43270, die Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle.

